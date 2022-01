Questo drone ha contribuito al salvataggio della vita di un uomo, ecco come

i droni vengono usati per fini diversissimi tra loro, a partire dalla sicurezza fino alla realizzazione di giganteschi codici QR sul cielo di Shanghai. La compagnia Everdrone, con base in Svezia, invece, ha riportato che uno dei suoi droni dotati di defibrillatore ha salvato la vita ad un anziano lo scorso dicembre.

L'anziano, colpito da un attacco cardiaco all'età di 71 anni, sarebbe sicuramente deceduto se il drone Everdrone non avesse consegnato un defibrillatore al medico accorso a casa dell'uomo per verificare il suo stato si salute. Grazie al drone, infatti, lo strumento clinico è stato consegnato al medico nel giro di meno di dieci minuti, il tempo massimo entro cui è possibile salvare la vita di una prsona che subisce un attacco cardiaco.

Il risultato è stato conseguito dal servizio Everdrone Emergency Medical Aerial Delivery, o EMADE, sviluppato per aiutare il più rapidamente possibile le persone in situazioni di emergenza, permettendo agli operatori dei centralini emergenziali di inviare dei droni con la strumentazione necessaria a salvare la vita a chi si trova in condizioni sanitarie particolarmente gravi. In questo modo, infatti, è possibile iniziare il processo di stabilizzazione del paziente prima dell'arrivo dell'ambulanza, risparmiando minuti preziosi che potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte in alcuni casi.

Il CEO di Everdrone Mats Sallstrom ha commentato la notizia dicendo che "Questo è un eccellente esempio nel mondo reale di come le più recenti tecnologie di Everdrone, pienamente integrate con i sistemi di emergenza, possono minimizzare il tempo richiesto per l'accesso agli equipaggiamenti salvavita". Everdrone ha anche comunicato che negli ultimi quattro mesi ha ricevuto 14 segnalazioni di attacchi cardiaci ed è intervenuta in 12 casi, riuscendo a consegnare il defibrillatore alla casa del paziente in un totale di 11 casi diversi.

L'utilizzo dei droni in campo clinico non è cosa nuova: nel 2019, per esempio, Bono Vox degli U2 aveva investito in droni per le consegne di farmaci salvavita in zone remote e isolate del mondo.