Drone DJI Mini 4 Pro: a questo prezzo NON LO TROVI PIU'! Prendilo ORA

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC-N2) è proposto su Amazon con un prezzo davvero irripetibile. Infatti, lo sconto è del 12%, che abbatte il costo fino a 699 euro! Ottima Autonomia di Volo, che arriva fino a 34 minuti.

I Video verticali HDR in 4K/60fps ti permettono riprese straordinarie di albe, tramonti e scene notturne con una chiarezza impressionante. Inoltre, puoi condividere i video all'istante. Potrai così realizzare filmati di alta qualità direttamente dalla fotocamera e già pronti per essere esposti sui Social.

Molto utile anche il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli per una maggiore sicurezza e in tutte le direzioni. Batteria incredibile, estesa per voli ininterrotti e più lunghi.

Le Riprese aeree in tempo reale sono assicurate alla massima qualità anche grazie alla trasmissione video FHD fino a 20 km. Un altro elemento essenziale per voli lunghi e immagini di alta qualità. Trasmissione senza ritardi.

Nuovo ActiveTrack a 360°, che ti permette di riprodurre effetti operativi complessi e ininterrotti. La certificazione C0 per DJI Mini 4 Pro consente agli utenti di volare nelle categorie A1 e A3 e di bypassare i complessi esami e il costoso test per la licenza di pilotaggio remoto. Dunque un altro vantaggio.

Ricordiamo dunque che lo sconto è del 12%, che abbatte il costo fino a 699 euro!

