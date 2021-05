Il drone Ingenuity ha iniziato la sua nuova 'missione estesa', ecco cosa significa

Il drone-elicottero Ingenuity, arrivato su Marte lo scorso febbraio, ha dimostrato a più riprese che il volo su un pianeta alieno è possibile, aprendo la strada a futuri "figli di Ingenuity". Ora però il drone non se ne starà con le mani in mano, e la NASA gli ha affidato un nuovo compito.

Dopo l'incredibile successo del quarto volo, il piccolo elicottero solitario ha quasi "concluso" il suo compito principale, avendo operato nei cieli marziani in un periodo di almeno 30 sol (un mese circa). La NASA non ha certo intenzione di sprecare un gioiellino di tal fatta, e ha deciso di inaugurare la fase "estesa" della missione del drone, dandogli un nuovo obiettivo.

Ingenuity diventerà un vero e proprio "scout marziano", affiancando gli spostamenti di Perseverance e osservando per lui le future zone in cui il rover si spingerà. Potrebbe sembrare una banalità, ma in realtà è un passo importante per il velivolo e per tutta l'esplorazione spaziale in sé: per la prima volta, il drone inizierà una missione a scopo scientifico su Marte, e non sarà più dimostrativo.

Questa nuova fase inizierà dopo che l'elicottero avrà completato i suoi prossimi due voli, ed è tutto merito delle capacità dei due stupefacenti robot che, a detta della NASA e degli ingegneri del JPL, stanno operando oltre le più rosee aspettative.

"La dimostrazione della tecnologia Ingenuity è stata un successo clamoroso", ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA. "Dal momento che Ingenuity rimane in ottima salute, intendiamo usarlo a beneficio delle future valutazioni aeree, dando priorità agli obiettivi scientifici a breve termine del team di rover Perseverance".

Ora è tutto nelle mani del piccolo drone: se i prossimi due voli - che lo porteranno in un nuovo sito di atterraggio - andranno come previsto, la nuova fase estesa avrà inizio. Ci saranno meno esercitazioni aree da parte di Ingenuity, al fine di non interferire troppo con Perseverance, ma sarà un osservatore in più che potrà aumentare le possibilità di successo del rover più stupefacente di sempre.

Il drone infine potrebbe definitivamente cessare la sua attività verso la fine di agosto, ma per allora la NASA potrebbe riservarci qualche altra, interessante sorpresa.