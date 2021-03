Il drone 'Ingenuity' su Marte è quasi pronto a volare: a breve live NASA per aggiornamenti

La missione Mars 2020 sta procedendo a gonfie vele: il rover Perseverance ha percorso già oltre 100 metri sulla superficie del Pianeta Rosso, e il "drone" Ingenuity è quasi pronto per essere rilasciato ed eseguire i primi voli su un pianeta alieno. Oggi la NASA terrà una diretta in proposito.

Nella giornata di ieri è stato annunciato dall'agenzia spaziale statunitense che il coperchio sottostante la pancia di Perseverance - che conservava al sicuro il mini elicottero "Ingenuity" - è stato rilasciato, e l'immagine in calce alla news ce lo conferma.

Sono diversi giorni che il rover si disfa pian piano dei pezzi che proteggono il drone, quindi tutto fa presagire che sia stata già scelta la zona in cui Ingenuity potrà spiccare i primi voli, sancendo un passo in avanti nell'esplorazione spaziale mai tentato prima d'ora: il volo controllato. Il drone non potrà essere telecomandato dalla Terra, ma avrà un mix di informazioni pre impostate più una serie di comandi che è capace di gestire autonomamente.

Di sicuro sarà un evento da non perdere, e a tal proposito la NASA ha indetto una diretta streaming, al fine di aggiornarci sullo stato della missione e soprattutto per condividere la data dei primi voli di Ingenuity. Secondo le stime, potrebbero avvenire già nelle prime settimane del mese di aprile. I tempi però - come stesso dichiarato dall'agenzia - rimarranno fluidi e non categorici: gli ingegneri devono prima analizzare opportunamente il terreno, la zona di volo e posizionare correttamente i veicoli. Perseverance, infatti, rilascerà il drone ma poi si allontanerà a distanza di sicurezza.

L'appuntamento è per le 18:30 di stasera, martedì 23 marzo, e potrete seguire la live dal sito ufficiale della NASA oppure dal canale YouTube ufficiale.

Nessun aeromobile è mai volato su un mondo al di fuori della Terra, e la NASA spera che questa situazione cambi molto presto, e in grande stile: se il mini elicottero avrà successo nei suoi voli da non più di 90 secondi, si aprirà un nuovo capitolo per l'esplorazione marziana del futuro.