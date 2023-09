Un drone intrappolato in una tempesta stabilisce un record mondiale estremo

In mezzo all'occhio di un uragano di categoria 4, con venti che soffiano a velocità vertiginose. È proprio in questo contesto che si è ritrovato un drone oceanico (ovviamente senza equipaggio), programmato per navigare in queste condizioni estreme e raccogliere dati preziosi. Stiamo parlando del coraggioso Saildrone Explorer SD 1045.

Quest'ultimo è un drone oceanico progettato in collaborazione tra Saildrone e la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti (NOAA). Il 30 settembre 2021, il velivolo ha stabilito un nuovo record mondiale per la velocità del vento più alta mai registrata da un veicolo di superficie senza equipaggio (USV), misurando una velocità di 109,83 nodi, pari a 203,4 chilometri all'ora.

Questa impresa straordinaria non è solo un trionfo tecnologico, ma rappresenta anche un passo avanti significativo nella nostra capacità di prevedere e comprendere gli uragani e altre tempeste estreme. I dati raccolti da questi droni oceanici sono fondamentali per migliorare le previsioni meteorologiche, il che a sua volta può aiutare a preparare meglio le comunità costiere per affrontare questi eventi devastanti.

Richard Jenkins, fondatore e CEO di Saildrone, ha sottolineato come la piattaforma sia stata progettata per operare nelle condizioni meteorologiche più estreme del pianeta, fornendo dati che possono contribuire a una migliore comprensione di queste tempeste. Greg Foltz, un oceanografo della NOAA e uno dei principali investigatori della missione, ha descritto l'evento come un momento culminante della sua carriera, esaltato dalla trasmissione continua dei dati attraverso l'uragano senza interruzioni, nonostante le condizioni estremamente difficili.

A proposito, ma cosa succede agli animali marini durante un uragano.