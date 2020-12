Il drone 'mezzo robot e mezzo falena' che riesce ad individuare gli odori

Gli esseri umani non sono certamente bravi ad individuare gli odori. Saperlo fare, tuttavia, potrebbe essere vitale in determinate situazioni: dal riuscire a riconoscere il respiro delle vittime intrappolate sotto le macerie, riconoscere la Covid-19 come questi cani o individuare una bomba inesplosa. Per questo motivo potremmo avere una soluzione.

Stiamo parlando dello Smellicopter. Un drone autonomo che può evitare gli ostacoli equipaggiato con delle antenne di falena, strumenti che riescono a riconoscere molto bene gli odori. Le antenne di questi insetti, infatti, possono percepire diverse sostanze chimiche mentre svolazzano nell'ambiente e sono altamente sensibili.

Gli esperti hanno estratto da falene vive (Manduca sexta) le loro antenne, che sono poi state collegate allo Smellicopter utilizzando minuscoli fili che potrebbero tradurre la forza del segnale agli odori captati dalle antenne. Queste antenne sono rimaste biologicamente e chimicamente attive per quattro ore dopo essere state rimosse, addirittura ancora più a lungo se conservate in frigorifero.

Il drone è stato addestrato anche a cercare gli odori allo stesso modo delle falene; inizia a scansionare un'area spostandosi a sinistra, se non rileva alcun segnale chimicamente significativo, viaggia alla stessa distanza verso destra. Se dovesse trovare un ostacolo sul suo cammino, cercherà un modo per aggirarlo muovendosi a destra o a sinistra.

Insomma, ancora una volta gli scienziati si sono rivolti alla natura per le loro creazioni.