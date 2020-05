Drone riprende i Blue Angels rischiando enormemente: la FAA investiga

La pattuglia acrobatica della Marina degli Stati Uniti d'America, i Blue Angels, ha sorvolato Detroit lo scorso 12 maggio 2020, dando vita a uno spettacolo molto interessante. Tuttavia, purtroppo sembra che qualcuno si sia spinto troppo in là, facendo volare un drone vicino agli aerei e mettendo a rischio tutti quanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da FOX e Business Insider, in seguito all'esibizione dei Blue Angels in quel di Detroit (organizzata come una sorta di "risposta" alla situazione attuale), è comparso online un video in cui un drone riprende da vicino gli aerei. Diventate rapidamente popolari sui social network e su altre piattaforme, le riprese effettuate "in volo" hanno giustamente suscitato innumerevoli polemiche, dato che ovviamente si tratta di un'azione molto rischiosa e illegale. Infatti, durante eventi come questi, vengono imposte delle restrizioni temporanee molto severe. Per fortuna, sembra che nessuno si sia fatto male.

Nel frattempo, la FAA (Federal Aviation Administration) ha affermato di essere a conoscenza della vicenda e di aver avviato delle indagini per capire cosa sia realmente accaduto. Diverse le testimonianze dei presenti che stavano seguendo l'esibizione in modo sicuro a terra. Ad esempio, un reporter di FOX 2 ha affermato di aver visto il drone con i propri occhi, dichiarando che fosse di colore bianco.

In seguito al diffondersi della notizia, sembra che il video sia stato cancellato dai social network e che con esso sia sparito anche il profilo che lo aveva caricato. Tuttavia, diversi utenti hanno effettuato l'upload su YouTube.