Ecco il "drone uccello": ha delle ali e delle piume artificiali

Dopo il drone con le zampe di un falco pellegrino, è in arrivo il "drone uccello" dalle grandi capacità. Realizzato da un gruppo di ricercatori svizzeri, la nuova ricerca è stata pubblicata su Communications Engineering.

Un team di ricercatori coordinati dal Politecnico federale di Losanna in Svizzera, con la partecipazione del ricercatore italiano Dario Floreano, ha messo a punto un robot dalle doti straordinarie. Si tratta di un drone in grado di volare per lunghe distanze in ambienti molto diversi fra loro, passando da quelli aperti a quelli ricchi di ostacoli quali ad esempio foreste e contesti urbani.

Tuttavia, sebbene i droni alati siano molto più efficienti di quelli dotati di eliche dal punto di vista aerodinamico ed energetico, i robot dotati di ali necessitano di maggior spazio di manovra per girarsi, elemento che ne limita molto l'utilizzo in ambienti particolarmente complessi.

Come si può notare dallo spettacolare video, per tentare di bypassare tale ostacolo i ricercatori guidati da Enrico Ajanic, hanno progettato un drone basato sull'anatomia degli uccelli, dotato di ali e addirittura piume artificiali. Il drone presenta un'apertura alare di 1,5 metri e un peso pari a 700 grammi.

Inoltre dai test effettuati nella galleria del vento e in volo al fine di valutare l'impatto dei movimenti delle ali e della coda, gli esperti hanno rilevato che la velocità di virata incrementava di quattro volte quando le due ali erano inclinate a diverse angolazioni rispetto invece a quando presentavano la stessa angolazione. Grazie a ciò, il drone uccello sarà in grado di effettuare virate molto più strette in soli 4,9 metri rispetto ai ben 12 metri precedenti.

Come dimostrato dal drone che ha scoperto un nuraghe in Sardagna, l'utilizzo di tali dispositivi sarà fondamentale nel prossimo futuro nonostante ci sia ancora molto da migliorare, come abbiamo visto con questo nuovo esemplare.