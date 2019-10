Un drone a visione del calore si è dimostrato utile nella ricerca di un ragazzo scomparso

I droni vengono ormai utilizzati per molte mansioni, per scopi militari o come semplici fattorini. Stavolta lo troviamo nei panni di soccorritore. Un ragazzo di sei anni di nome Ethan è scomparso nel Minnesota, spingendo più di 600 persone a formare un gruppo di ricerca. Ed è stato trovato con l'aiuto di un drone speciale.

Per tentare di trovarlo, possibilmente incolume, sono state utilizzate numerose forze dell'ordine e persino un elicottero. Ma è stato un drone di ricerca, capace di vedere il calore e gestito da un fotografo locale, che ha portato al salvataggio del ragazzo.



Secondo un comunicato stampa dell'ufficio dello sceriffo della contea di Sherburne, il drone ha avvistato Ethan sdraiato in un campo di grano a circa un miglio (circa un chilometro e mezzo) da casa sua insieme al suo cane Remington poco prima delle 2 del mattino, a 10 ore dalla sua scomparsa. Il ragazzo era infreddolito e spaventato ma per il resto sano e ,dopo un viaggio in ospedale per una veloce valutazione medica, è potuto tornare a casa con la sua famiglia. Una brutta esperienza che si ricorderà tutta la vita.



Non è la prima volta che un drone si è dimostrato utile e funzionale in un'operazione di ricerca e salvataggio. Si sono infatti visti utilizzare droni per aiutare a salvare nuotatori bloccati, vittime di terremoti e escursionisti perduti. La differenza però è che mentre molti dei droni usati per quelle missioni erano stati progettati per scopi di salvataggio, in questo caso, il proprietario del drone Steve Fines, lo usava principalmente per svolgere la sua professione: per scattare fotografie. Tuttavia, appena ha sentito che Ethan si era perduto, ha capito che il suo strumento poteva rivelarsi utile e ha fatto il possibile per salvare il ragazzo.



Ormai siamo abituati a droni commerciali, a droni capaci di individuare pericolosi latitanti, ci abitueremo anche a veder usare i droni a scopo di salvataggio. Un aiuto che in questo e in molti altri casi, si è rivelato prezioso.