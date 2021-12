Ecco il drone con le zampe di un falco pellegrino: può appollaiarsi sui rami

Mentre Sony annuncia un drone da 9.000 Dollari, nei laboratori di ingegneria della Stanford University dei ricercatori stanno lavorando al futuro delle tecnologie per i robot volanti. Poiché la tecnologia, si sa, imita la natura, la nuova frontiera per i droni potrebbero essere delle zampe identiche a quelle di un'aquila o di un falco.

Gli ingegneri di Stanford, infatti, stanno lavorando ad un robot composto da un drone quadri-rotore identico a quelli attualmente in commercio e da una parte inferiore dotata di vere e proprie zampe munite di piccoli artigli. I "piedi" del drone sono ispirati alle zampe del falco pellegrino, ed hanno l'obiettivo di garantire maggiore stabilità in fase di atterraggio ai robot volanti, permettendo loro di posarsi sui rami degli alberi come gli uccelli.

L'utilizzo di una simile tecnologia renderebbe i droni estremamente più versatili, poiché permetterebbe loro di atterrare e di decollare da praticamente qualsiasi terreno, riducendo la dipendenza di questi ultimi dalle superfici piane per il decollo e l'atterraggio.

Secondo i ricercatori, la difficoltà più significativa del progetto è che le dimensioni e la forma dei rami sono estremamente variabili, dunque il robot dovrebbe essere dotato della capacità di analizzarli prima di atterrare, di adattare le proprie zampe alla loro conformazione e di atterrarvi senza perdere l'equilibrio, il tutto continuando ad effettuare le proprie normali operazioni di ripresa di video e fotografie.

La tecnologia brevettata a Stanford per permettere atterraggi e decolli da ogni superficie è chiamata SNAG, o "Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper", e permette ai droni di volare esattamente come farebbero se non avessero le zampe, di utilizzare rami e altre superfici compatibili come appoggi, e persino di trasportare oggetti utilizzando gli artigli. Il modello, come abbiamo già detto, è quello del falco pellegrino, ma in precedenza i ricercatori hanno studiato anche le zampe dei pappagallini per la propria tecnologia.

Se la tecnologia dovesse rivelarsi soddisfacente, potrebbe trovare interessanti utilizzi in futuro, specie in ambito commerciale, rendendo meno fragili i droni da fotografia: magari, chi lo sa, potremo assistere ad un ritorno in auge della falconeria, questa volta però con dei droni al posto di falchi ed aquile. Intanto, comunque, anche Apple sembra interessata alla creazione di un drone proprietario.