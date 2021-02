Droni filmano il fortuito incontro tra un gruppo di 170 lamantini e dei festanti delfini

Grazie a delle riprese effettuate da droni è stato possibile immortalare un grandissimo raduno di lamantini al quale si sono aggiunti dei festosi e allegri delfini che hanno reso l’evento ancora più inconsueto.

La natura spesso ci regala spettacoli magnifici e completamente gratuiti a patto che difendiamo le nostre coste ed i nostri mari, salvaguardando tutte le creature che in quegli habitat vivono. Ciò che è successo in Florida, ripreso da alcune telecamere montate su dei droni, è proprio un esempio di questi spettacoli che la natura ci regala. In una zona di spiaggia denominata Riviera Beach, infatti, si sono dati appuntamento ben 170 lamantini. Questo spettacolo è, al giorno d’oggi, un evento raro reso ancora più unico dall’arrivo di un gruppo di festanti delfini che hanno iniziato a giocare e divertirsi tra i lamantini.

I lamantini utilizzano questi assembramenti per riprodursi e la presenza dei delfini è stata del tutto fortuita. Al giorno d’oggi è raro osservare gruppi così numerosi perché questo animale, purtroppo, ha visto decrescere enormemente il proprio numero. Una stima fatta dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha infatti stimato il numero dei lamantini a soli 7500 individui. Questi eventi sono quindi rari perché il numero di individui è molto piccolo e non perché l’evento in sé sia inconsueto.

Come sempre, uno dei problemi per questi animali sono le attività antropiche con le imbarcazioni che minacciano questi individui che vengono feriti dalle eliche dei natanti oppure ingeriscono materiale da pesca mentre tentano di prendere cibo dalle reti dei pescatori. Ecco quindi che efficaci politiche e strategie di conservazione di questa specie potrebbero fare aumentare il numero di individui, rendendo questi “incontri” sempre più frequenti così da permetterci di osservarli più spesso e rimanerne affascinati.