Questi droni ricostruiscono opere incomplete come il Colosseo: è sensazionale

Cosa accomuna secondo voi il Colosseo, il Partenone, la Sagrada Familia e il Convento do Carmo? La risposta non è così scontata, ma il risultato finale vi lascerà a bocca aperta.

Stiamo parlando di quattro monumenti molto famosi situati rispettivamente a Roma, Atene, Barcellona e Lisbona. Visti così, non avrebbero nulla in comune poiché appartengono ad epoche molto lontane fra loro e sono caratterizzati da architettura e stile piuttosto differenti. Tuttavia, ciò che li rende simili è l'incompletezza che li caratterizza.

Nonostante il Colosseo abbia un segreto che non lo farà crollare, sono stati parzialmente distrutti i primi due e rimasti incompiuti gli altri. In molti, vedendoli dal vivo, avranno sicuramente pensato a come potessero apparire nella loro maestosa interezza. Utilizzando tale interrogativo come punto di partenza, un duo olandese ci permette di sognare ad occhi aperti.

Si tratta dello Studio Drift e del loro "Drone light show" ormai divenuto iconico in tutto il mondo. Ralph Nauta e Lonneke Gordijn, è ormai dal 2007 che stupiscono l’intero pianeta con le loro performance, facendosi notare grazie all’impiego delle luci con finalità artistiche. L'ultima pensata nasce con la collaborazione di alcune aziende specializzate in volo dronico artistico.

Questi spettacolari "aerei di luce" andrebbero letteralmente a ricostruire tridimensionalmente i monumenti più belli del mondo mediante l'impiego di un software per droni, che realizza scenari reali a grandezza naturale partendo dal Colosseo e passando ad esempio alla Sagrada Familia.

Come anche il drone-uccello dotato di piume artificiali ci ha dimostrato, la tecnologia se ben sfruttata appare decisamente utile. Tutto ciò ad esempio permetterà di ammirare, finalmente complete e nel loro massimo splendore, antichissime costruzioni distrutte dall'uomo o dal tempo.