Questi droni voleranno nei vulcani attivi per aiutarci a predire eventuali eruzioni

Le eruzioni vulcaniche sono dei fenomeni naturali che possono rivelarsi incredibilmente potenti e pericolose, e allo stesso tempo affascinanti. A causa degli insediamenti umani costruiti sempre più a ridosso dei vulcani è necessario saper predire eventuali eruzioni con la massima accuratezza.

Nella vulcanologia moderna, e più in generale in tutta la geologia, abbiamo già diversi metodi per studiare, catalogare e predire il comportamento di determinati vulcani. Si possono studiare magari i rigonfiamenti del terreno sulle pendici della bocca eruttiva (qualora vi fosse del magma in ristagno pronto a fuoriuscire), si possono analizzare le scosse di terremoto e gli spostamenti del terreno e si possono persino utilizzare i satelliti (quando il cielo lo permette) per rilevare eventuali fluttuazioni nella concentrazione di anidride solforosa (SO2).

Tutto questo è utile per vulcani relativamente accessibili, sostanzialmente che non rappresentano un rischio per i fisici e vulcanologi che si approcciano a studiarli in situ. Ma quando si ha a che fare con bocche eruttive difficili da raggiungere, e che magari non presentano una buona dose di “vie di fuga”, allora conviene "inventarsi" qualche metodo più sicuro.

Uno degli esemplari che rientra in questa categoria è il vulcano omonimo presente sull’isola di Manam, in Papua Nuova Guinea. Tutta l’isola – larga appena 10km – è di origine vulcanica, di forma circolare e con lo Stratovulcano esattamente posto al centro, minaccioso e onnipresente. La sua attività è documentata fin dal 1616 e ad oggi rappresenta una delle bocche eruttive più pericolose al mondo. Sull’isola abitavano circa 9000 persone che nel corso degli anni hanno stabilito un rapporto di odi et amo con il mostro lavico.

Di recente però, nel 2004, un’eruzione di incredibile potenza ha costretto la popolazione ad evacuare e abbandonare l’isola, nonostante nel corso degli anni alcuni siano tornati alle loro case con il vulcano ancora attivo.

I ricercatori hanno preso il Manam come obiettivo ideale per le loro ricerche: sono stati costruiti dei droni altamente resistenti al calore e in grado di fronteggiare i turbolenti pennacchi fumosi del vulcano. I veicoli hanno volato per oltre 2 chilometri di altezza e a circa 6 chilometri dalla loro rampa di lancio, ben fuori dalla vista dei loro piloti, scattando diverse immagini dei crateri di Manam. Nel complesso hanno misurato la composizione dei gas e hanno raccolto anche quattro sacche piene di gas e polveri per analisi sulla terra ferma.

"Il nostro nuovo approccio - ovvero operazioni a lungo raggio e ad alta quota che consentono misurazioni in situ - è attualmente l'unico mezzo fattibile con cui possiamo caratterizzare la chimica dei gas in vulcani ripidi, pericolosi e altamente attivi come Manam", ha affermato il gruppo di ricerca.

I loro dati sono stati pubblicati su ScienceAdvances, e se verranno trovati altri fondi per ingrandire il progetto, la ricerca potrà dimostrarsi fondamentale.

A proposito di vulcano vi ricordiamo che in Islanda starebbe per eruttare uno dei vulcano più attivi di tutta l'isola.