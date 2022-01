Ma quali drop delle GPU, il panno Apple da 25 euro è di nuovo tra noi

Mentre il mondo degli appassionati PC cerca di portarsi a casa una GPU mediante drop improvvisi da parte di NVIDIA e il settore tech in generale è alle prese con la scarsa disponibilità dei dispositivi, Apple ha fatto tornare disponibile un prodotto che ha attirato particolarmente l'attenzione nel 2021: il panno da 25 euro.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Wccftech e MacRumors (servivano tre fonti per una notizia del genere? Probabilmente no, ma era per sottolineare che se ne sta parlando ovunque), il succitato prodotto è ora nuovamente ordinabile con consegna pressoché "immediata". Non abbiamo potuto fare a meno di fiondarci sul sito Web ufficiale italiano di Apple: sì, il panno è disponibile anche da noi.

Per chi si fosse perso la storia, a ottobre 2021, a margine dell'evento Unleashed in cui sono stati presentati anche i MacBook Pro, è stato lanciato un panno per la pulizia ufficiale Apple. Il prezzo di 25 euro ha rapidamente fatto diventare il prodotto una sorta di meme, portando a recensioni ironiche e scatenando il Web. La vicenda è stata poi ampliata dal fatto che il panno ufficiale Apple è finito rapidamente sold out in seguito al lancio, generando ulteriori sorrisi e portando all'inevitabile paragone con lo shortage di chip (che chiaramente nulla ha a che fare con il prodotto).

In ogni caso, ora non dovete più aspettare mesi per avere il panno, dato che è tornato disponibile (anche se non si sa per quanto).