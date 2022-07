Drop di NVIDIA sul sito ufficiale: RTX 3060 Ti e RTX 3070 a prezzo di listino!

Con frequenza sempre maggiore, NVIDIA propone le sue schede video in formato "reference" sul sito ufficiale in collaborazione con il noto store online LDLC. Questa volta è il turno di alcune delle GPU più gettonate della tanto apprezzata Serie 30.

Chi è già abituato ad acquistare Founders Edition dal portale di NVIDIA potrebbe trovarsi spiazzato poiché non ci sarà più un redirect allo store LDLC completo, bensì a una pagina finalmente dedicata esclusivamente al checkout delle schede NVIDIA non custom.

A finire sotto i riflettori in questa calda settimana di luglio 2022 sono la RTX 3060 Ti e la RTX 3070, entrambe proposte al prezzo suggerito da NVIDIA e pertanto tra gli affari più ghiotti sul mercato, soprattutto dopo un periodo di shortage e di speculazione durato quasi due anni e che ha investito tutto il settore tech ma in particolar modo l'automotive e le componenti desktop.

Per acquistare le GPU è possibile fare una visita allo store ufficiale, dove troverete la lista completa delle Founders Edition con il tasto "Acquista Ora" su quelle a disponibilità immediata.

Per l'esattezza, la RTX 3060 Ti è proposta a 439 euro, mentre la RTX 3070 a 549 euro.

Ricordiamo che a luglio non si tratta di una prima disponibilità di schede sul sito ufficiale. Infatti, solo qualche giorno fa c'era stato il primo drop di luglio di RTX 3080 e 3080 Ti.



*AGGIORNAMENTO*



In seguito alla prima ondata, alla lista si sono aggiunte anche la RTX 3070 Ti a 649 euro e la RTX 3080 a 759 euro.