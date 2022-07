Drop schede video NVIDIA su sito ufficiale: RTX 3070 Ti e 3080 Ti a prezzo di listino

In neanche sette giorni NVIDIA ha concesso ai suoi fan non un drop di schede video RTX 30 sul sito ufficiale, ma ben due! Proprio nel momento in cui scriviamo questa notizia, infatti, recandosi sul portale online del team verde è possibile trovare RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti nelle versioni Founders Edition al prezzo di listino.

Visitando il sito NVIDIA alla lettura di queste righe potrete accedere, come già specificato, ad alcune delle più richieste GPU della Serie 30 al prezzo indicato direttamente dal produttore. Nello specifico, ecco i modelli disponibili:

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 649 Euro

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti: 1.269 Euro

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: 2.249 Euro

Attenzione però alla doppia offerta sulla RTX 3090 Ti: al momento del pagamento, infatti, potrete godere di uno sconto istantaneo di 350 Euro che porta il prezzo finale a 1.899 Euro! Peraltro, proprio dall’ultimo drop di luglio 2022 della scorsa settimana è emerso che NVIDIA oramai non si rifà più allo store LDLC con un redirect, bensì ha attivato un portale dedicato al checkout delle schede grafiche NVIDIA non personalizzate. In poche parole, premendo su “Acquista ora” verrete mandati direttamente alla fase di ordinazione dove dovrete inserire i dati di pagamento e spedizione.

Per quanto questi drop stiano diventando sempre più frequenti, ricordiamo che le scorte restano pur sempre limitate e che la disponibilità potrebbe durare nemmeno un’ora.

Nel mentre, secondo nuove indiscrezioni NVIDIA potrebbe lanciare solo una RTX 40 nel 2022.