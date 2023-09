Primo drop di settembre: GeForce NOW tra Atomic Heart e Plague Tale Requiem

Mentre assistiamo al progressivo approdo del Game Pass su GeForce Now, la piattaforma di Cloud Gaming del team verde si arricchisce di nuovi titoli anche da parte delle altre librerie collegate: la prima settimana di settembre 2023 è a dir poco entusiasmante.

Una sette giorni di innesti niente male, tra cui anche titoli di alta caratura, per il primo GFN Thursday del mese, andando a scomodare non solo il catalogo Xbox ma anche Steam ed Epic Games Store.

Tra i più interessanti, proprio A Plague Tale: Requiem e Atomic Heart, tra i più popolari giochi presenti nel corposo catalogo Xbox ed entrambi giocabili anche gratuitamente poiché presenti nella lista dei titoli Game Pass. Gli abbonati a entrambi i servizi, quindi, potranno giocarli senza costi aggiuntivi anche sfruttando le potenzialità dei SuperPod di NVIDIA con performance pari a quelle di una RTX 4080, con Ray Tracing, DLSS e pieno supporto al 4K ad alto framerate.

Ecco la lista completa:

Chants of Sennaar (Nuovo lancio su Steam, 5 settembre)

SYNCED (Nuovo lancio su Steam, 7 settembre)

Void Crew (Nuovo lancio su Steam, 7 settembre)

Deceive Inc. (Steam)

A Plague Tale: Requiem (Xbox)

(Xbox) Airborne Kingdom (Epic Games Store)

Atomic Heart (Xbox)

(Xbox) Call of the Wild: The Angler (Xbox)

Danganronpa V3: Killing Harmony (Xbox)

Death in the Water (Steam)

Hardspace: Shipbreaker (Xbox)

Insurgency: Sandstorm (Xbox)

Monster Sanctuary (Xbox)

Saints Row (Steam)

(Steam) Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Xbox)

(Xbox) SnowRunner (Xbox)

War for the Overworld (Steam)

Ricordiamo che, insieme all'arrivo del Game Pass su GeForce Now, nel mese di agosto 2023 NVIDIA ha svelato anche la sua più recente tecnologia che entrerà a far parte dell'ecosistema DLSS, ovvero Ray Reconstruction. Per saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sul DLSS 3.5.