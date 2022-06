Drop a sorpresa di NVIDIA RTX 3070 Ti e 3080 a prezzo di listino: dove acquistarle

I segnali positivi dal mercato delle schede video continuano: oltre al ritorno ai prezzi di listino per le GPU commercializzate da partner di AMD e NVIDIA, il team verde ha sganciato un drop a sorpresa proprio in questi minuti del 20 giugno 2022 per consentire l’acquisto di GeForce RTX 3070 Ti, 3080 e 3080 Ti al migliore prezzo del mercato.

Recandosi sul sito ufficiale di NVIDIA potrete trovare le seguenti schede grafiche di ultima generazione a vostra disposizione:

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti a 649 euro

NVIDIA GeForce RTX 3080 a 759 euro

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti a 1.269 euro

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti a 2.249 Euro

Al momento della scrittura della notizia si segnala che le RTX 3090, 3060 Ti e 3070 sono già esaurite; o meglio, non sembrano essere state nemmeno interessate al drop odierno. Il pulsante verde “Acquista ora” risulta quindi attivo per le schede grafiche citate. Cliccandoci verrete reindirizzati all’eshop LDLC, rivenditore autorizzato NVIDIA che si occupa della commercializzazione europea delle GPU nella versione Founders Edition senza maggiorazioni.

Se il pulsante dovesse mutarsi nel mesto grigiore del “Prodotto esaurito”, consigliamo di continuare a tenere sotto osservazione il portale dell’azienda sperando nel ritorno di qualche unità nello stock disponibile.

In conclusione a questa piccola nota del momento, vi rimandiamo al nostro speciale sullo shortage delle schede video.