Dropbox elimina il piano d'archiviazione illimitato: gli utenti se lo rivendevano

Dropbox dice basta agli abusi. La società ha annunciato l’intenzione di limitare il suo piano Advanced Illimitato, che invece di dare alle persone “tutto lo spazio necessario” come avveniva fino ad ora, darà agli iscritti un limite di storage a partire da 15 Terabyte. La colpa, come avvenuto anche in altre circostanze, è dei furbetti.

Secondo Dropbox, infatti, tale decisione è legata agli abusi registrati negli ultimi mesi che hanno riguardato anche metodi piuttosto creativi tra cui il mining di criptovalute, la rivendita di spazio di archiviazione a terzi ed "individui non collegati che mettono in comune lo spazio di archiviazione per casi d'uso personali”.

Il team di Dropbox osserva che negli ultimi mesi tali comportamenti hanno registrato un’impennata, ed “abbiamo osservato che clienti come questi spesso consumano migliaia di volte più spazio di archiviazione rispetto ai nostri veri clienti aziendali”. La società rivela che solo l’1% degli utenti Dropbox consuma oltre 35 terabyte di spazio per licenza, a fronte di una base d’iscritti molto più ampia.

Dropbox giustifica la modifica sulla base del fatto che garantisce “tutto lo spazio di archiviazione necessario per gestire un’attività legittima, non per fornire spazio di archiviazione illimitato per qualsiasi caso d’uso non previsto dai termini”.

Per tale ragione, lo spazio illimitato sarà sostituito da un piano a consumo che assegnerà 15TB ai clienti delpiano Advanced. "A partire da oggi, i clienti che acquistano un piano Dropbox Advanced con tre licenze attive riceveranno 15 TB di spazio di archiviazione condiviso dal team: uno spazio sufficiente per archiviare circa 100 milioni di documenti, 4 milioni di foto o 7500 ore di video in HD", afferma il post.

Coloro che utilizzano meno di 35TB di spazio d’archiviazione per licenza potranno continuare a mantenere la quantità totale di spazio di archiviazione che sta utilizzando il team, mentre chi utilizza più di 35TB per licenza sarà contattato dal team per la transizione.