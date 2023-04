Dropbox sta licenziando 500 dipendenti e nella lettera si cita l'IA

Non sembra voler terminare il periodo di licenziamenti legati alle grandi realtà del mondo Tech. Infatti, andando oltre ai già ben noti ridimensionamenti delle Big Tech, è ora arrivato l'annuncio che 500 dipendenti Dropbox perderanno il posto di lavoro.

A tal proposito, come si legge direttamente sul blog ufficiale di Dropbox, in un messaggio del CEO Drew Houston pubblicato nella giornata del 27 aprile 2023, è stata presa la difficile decisione di ridurre il personale del 16%. Houston ha spiegato di volersi assumere piena responsabilità per la situazione in cui si è arrivati, indicando che tutti i coinvolti avranno un incontro 1 a 1 coi leader dei team o con un membro del team People per discutere i dettagli della partenza.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, si fa riferimento al "diritto a sedici settimane di retribuzione, con una settimana di retribuzione aggiuntiva per ogni anno di permanenza in Dropbox", nonché ad assistenza sanitaria e alla possibilità di tenere i dispositivi aziendali per uso personale. Di mezzo ci sono inoltre servizi gratuiti di collocamento lavorativo e coaching professionale.

Riguardo invece ai motivi che hanno portato alla decisione, il CEO spiega: "Nonostante la nostra attività sia redditizia, la crescita sta rallentando. Parte di ciò è dovuto alla naturale maturazione delle attività, ma più recentemente i venti contrari della recessione economica hanno messo sotto pressione i nostri clienti e, di conseguenza, la nostra attività. Per questi motivi, alcuni investimenti che offrivano rendimenti positivi non risultano più sostenibili".

Non sono però queste le parole di Houston ad aver attirato maggiormente l'attenzione. Successivamente, infatti, il CEO scrive: "l'era dell'intelligenza artificiale è finalmente arrivata. Abbiamo creduto per molti anni che l'IA ci avrebbe dato nuovi superpoteri e avrebbe trasformato completamente il lavoro della conoscenza. Stiamo costruendo questo futuro da molto tempo, come dimostrerà la pipeline di prodotti di quest'anno".

Il messaggio prosegue poi identificando meglio la questione: "In un mondo ideale, sposteremmo semplicemente le persone da un team all'altro. E lo abbiamo fatto ovunque possibile. Tuttavia, la nostra prossima fase di crescita richiede un diverso mix di competenze, in particolare nei campi dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo del prodotto nella fase iniziale. Abbiamo portato da noi grandi talenti in queste aree negli ultimi due anni e avremo bisogno di ancora più persone".