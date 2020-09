Anche le Drosophile si lasciano 'ingannare' dalle illusioni ottiche

Uno studio mette in evidenza come il cervello dei piccoli moscerini della frutta elabori le illusioni ottiche esattamente come farebbe il nostro.

Abbiamo tutti familiarità con le illusioni ottiche. Disegni che sono statici ma che, quando li osserviamo, ci sembrano in movimento. Queste raffigurazioni geometriche sono particolari e ingannano i nostri sensi. Ma da questo nuovo studio sembra che anche le mosche si lascino ingannare da questi motivi. In particolare, i neuroscienziati dell’Università di Yale hanno osservato e misurato l’attività del sistema nervoso del moscerino della frutta (Drosophila) mentre la vista di questo era ingannata dall'illusione ottica. Anche per l’insetto, quindi, immagini che sono statiche e immobili ingannano i sensi e gli appaiono come se fossero in movimento.

Ecco quindi che sia noi che il moscerino della frutta condividiamo questa peculiarità che diventa ancora più sorprendente se facciamo il paragone tra il numero di neuroni che abbiamo noi (si stima in cento miliardi) e il numero di neuroni della mosce (circa centomila). La ricerca, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy, ci spiega come gli scienziati hanno capito che i sensi di questi piccoli insetti si lasciano ingannare davanti alle illusioni ottiche. Per prima cosa, vi è da dire che il moscerino della frutta è da sempre molto utile alla ricerca tanto che il suo sistema nervoso è conosciuto e mappato. Ecco quindi che possiamo vedere, durante i test, quali sono le aree attive e quali quelle disattivate quando i suoi sensi vengono ingannati davanti un’illusione ottica.

Secondo quanto dice la ricerca, l’attività cerebrale ha risposto allo stimolo come se l’immagine fosse veramente in movimento e la risposta è stata simile a quella che si riscontra nel cervello umano. Ci dicono gli scienziati che hanno partecipato alla ricerca che l’antenato comune del moscerino della frutta e dell’uomo è vissuto mezzo miliardo di anni fa ma che sia noi, che questa specie abbiamo evoluto in maniera simile la percezione del movimento.