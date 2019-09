DTS lancia Sound Unbound su PC: 'Audio 3D su quasi tutti i giochi. In arrivo su Xbox One'

DTS ha lanciato a sorpresa una nuova applicazione per Windows 10, soprannominata DTS Sound Unbound, che secondo le specifiche diffuse è desinata a migliorare in maniera importante l'esperienza di gioco su PC. L'app si basa sulla piattaforma Spatial Sound di Microsoft, e permette a qualsiasi coppia di cuffie stereo di generare audio 3D.

Nel comunicato diffuso, DTS afferma che questo nuovo codec è destinato a rendere i giochi più coinvolgenti, grazie ad una nuova esperienza sonora. Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, sono previste delle limitazioni. L'applicazione infatti non è compatibile con alcuni modelli di cuffie, sebbene nella lista ufficiale ne siano presenti oltre 450. Inoltre, non è garantito il corretto funzionamento su tutti i giochi. Inizialmente infatti la lista è comprensiva di undici titoli, tra cui Gears 5, Shadow Of The Tomb Raider e Metro: Exodus.

La differenza dal Dolby Access è data dal fatto che il DTS Sound Unbound non è ancora disponibile su Xbox One, ma gli sviluppatori hanno comunque garantito che l'estensione è dietro l'angolo.

Per le prime due settimane il codec sarà gratuito, dopo di che sarà necessario effettuare un singolo acquisto in-app per continuare ad usare l'app sulle cuffie. E' disponibile un pacchetto da 19,99 Dollari che include DTS Headphone:X e DTS:X. In alternativa, è possibile acquistare anche i singoli codec: DTS:X ha un prezzo di 9,99 Dollari e l'app Dolby Atmos per cuffie 14,99 Dollari.

Il download può essere effettuato direttamente dal Microsoft Store.