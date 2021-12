Dubai diventa la prima città a diventare 'paper free', la carta non verrà più utilizzata

Ancora novità negli Emirati Arabi Uniti. Dopo che il paese ha annunciato che diventerà il primo al mondo ad attuare la settimana lavorativa corta, recentemente il governo di Dubai ha annunciato che la città non utilizzerà mai più la carta, diventando la prima al mondo a non utilizzare più il materiale.

Questo ambizioso obiettivo, annunciato per la prima volta nel 2018, è stato finalmente realizzato quest'anno. Ad affermarlo è stato lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il principe ereditario di Dubai. L'operazione ha coinvolto 45 entità governative che non utilizzeranno mai più la carta come parte della strategia "Dubai Paperless".

Il governo è riuscito ad attuare la strategia nei tempi previsti, raggiungendo un nuovo traguardo per quanto riguarda il futuro e facendo un passo avanti verso un mondo sempre più digitale. "Questo risultato consolida la posizione globale di Dubai come pioniere e modello di ruolo nello sviluppo di servizi digitali integrati che migliorano l'esperienza del cliente", afferma il principe su Twitter.

Una strategia del genere, che ovviamente ha richiesto centinaia di migliaia di ore di lavoro, è stata condotta in cinque fasi. Ovviamente, come nel caso della "giornata lavorativa corta", anche qui c'è una "clausola": la carta verrà eliminata principalmente per tutti i dipendenti delle infrastrutture governative e per tutti i servizi collegati alla città (come pagare le multe, richiedere la residenza o rinnovare le immatricolazioni delle auto) e non è chiaro se i privati seguiranno o no questa nuova politica.

Insomma, questo è certamente uno step fondamentale per la creazione di vere e proprie Smart City, le città del futuro.