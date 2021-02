A Dubai sarà creato un 'Tribunale Spaziale' per le controversie legate allo spazio

A Dubai sarà creato un vero e proprio "Tribunale Spaziale", così da risolvere tutte le future controversie extra-planetarie. Fino a poco tempo fa, infatti, lo spazio era riservato solo a nazioni e istituzioni, mentre nel prossimo futuro diventerà sempre un luogo più commerciale grazie all'arrivo di numerose aziende private.

"È in corso un'industria spaziale integrata, supportata da risorse umane, infrastrutture e ricerca scientifica", ha detto in una nota Zaki Azmi, capo della giustizia presso i tribunali DIFC. "Questa è un'iniziativa globale che opererà in parallelo, contribuendo a costruire una nuova rete di supporto giudiziario per soddisfare le rigorose esigenze commerciali dell'esplorazione spaziale internazionale nel 21 ° secolo".

Poiché gli affari spaziali diventeranno via via più intensi e complicati, gli accordi commerciali che li governano "richiederanno anche un sistema giudiziario altrettanto innovativo per tenere il passo". Le aziende e le istituzioni con sede sia negli Emirati Arabi Uniti che all'estero, avranno ora la possibilità di accettare di portare dei reclami al tribunale, come punto strategico per la risoluzione di alcune controversie.

Molte aziende private stanno osservando lo spazio per i loro affari, come ad esempio l'estrazione mineraria o il turismo spaziale. "A cosa serve, invece, una corte spaziale?" - vi starete domando voi. Bene, sappiate che le controversie nello spazio ci sono già: come la forte polemica tra SpaceX e gli astronomi o il mancato incidente di due satelliti in rotta di collisione tra loro.