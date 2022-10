A Dubai è stata finalmente inaugurata la biblioteca a forma di libro aperto

Come dimostra il primo "hotel lunare" che consentirà di dormire sulla luna, Dubai è come sappiamo solita a far parlare di sé per l'eccessivo lusso e sfarzo. Questa volta però, vediamo la realizzazione di una nuova attrazione alquanto insolita.

Stiamo parlando della Biblioteca Mohammed Bin Rashid, che prende il suo nome dallo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai. La costruzione della nuova ed imponente opera è stata annunciata nel 2016 e pochi mesi fa è stata finalmente inaugurata. È situata sul Dubai Creek ad Al Jaddaf, alle porte dei cantieri navali.

Si tratta di un edificio che prende le sembianze di un libro aperto, ma in realtà, è ispirato a un leggio rehl usato per contenere il Sacro Corano. Questo luogo ospita ben nove biblioteche, ognuna delle quali contiene libri di qualsiasi genere: dalle arti agli atlanti, passando per i libri per bambini o a collezioni preziosissime.

È una vera e propria oasi di calma e contemplazione, ovvero il luogo perfetto per poter godere di una buona lettura. L'ingresso è inoltre libero e gratuito per tutti nonostante la sua costruzione, invece, sia costata ben un miliardo di dirham, circa 272 milioni di dollari.

Jamal Al Shehhi, editore e membro del consiglio della nuova biblioteca, afferma che: "Dubai è conosciuta come un hub per gli affari, il commercio e il turismo, ma ora questo edificio iconico sta trasmettendo il messaggio che il background culturale esiste a Dubai e non c'è niente di meglio dei libri per trasmettere quel messaggio."

Se vi troverete dunque in questa città decisamente all'avanguardia, ora avrete un luogo in più da visitare, poiché a differenza della "biblioteca del futuro" con i suoi libri che si potranno leggere solo nel 2144, qui l'unico limite sarà la vostra sete di conoscenza.