DuckDuckGo: arriva protezione e-mail per avere indirizzi senza tracker e spam

Vi ricordate del servizio di generazione di e-mail private proposto da DuckDuckGo a partire dal luglio 2021? Ebbene, dopo oltre un anno di test finalmente la funzionalità in questione è diventata disponibile a tutti con nuove feature dedicate per bloccare ancora più efficacemente i tracker.

Come segnalato da BleepingComputer, il servizio Email Protection opera come soluzione di inoltro delle e-mail per eliminare tracker di profilazione e pubblicità ancora prima che possano accedere alla casella di posta dell’utente. Per ogni e-mail ricevuta, gli utenti potranno vedere un report con tutti i tracker rimossi e le aziende a cui sono legati. Questo servizio in passato prevedeva l’assegnazione di un indirizzo univoco “@duck.com”, ma con il rilascio generale delle ultime ore è possibile utilizzarlo senza completare la migrazione.

Altre novità riguardano la fornitura di indirizzi privati usa e getta illimitati per siti ad alto rischio di spam, cosicché l’esposizione di dati sia estremamente limitata. O ancora, la funzione del blocco del tracker ora funziona anche per link, script, immagini e media potenzialmente pericolosi. Altre aggiunte importanti riguardano un sistema di “crittografia intelligente” per evitare versioni HTTP di siti Web a favore delle opzioni HTTPS più sicure, e la possibilità di inviare o rispondere da indirizzi Duck per garantire l’anonimato di mittente e destinatario.

Per accedere a tutto ciò è sufficiente installare l’estensione di DuckDuckGo sul browser utilizzato quotidianamente e recarsi sul portale dedicato per registrare l’account; da mobile, invece, basta installare l’ultima versione dell'app per Android o iOS e recarsi su Impostazioni > Protezione e-mail.

A inizio mese, invece, abbiamo assistito alla distribuzione della protezione dai tracker Microsoft su DuckDuckGo.