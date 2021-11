DuckDuckGo dice addio al tracking su app Android con la feature che non piace ai Big Tech

DuckDuckGo torna all’attacco per proteggere gli utenti e la loro privacy. Se lo scorso luglio ha lanciato la generazione di e-mail private per filtrare spam e tracker, ora la funzionalità protagonista è App Tracking Protection per Android, definita come “il modo più semplice per bloccare i tracker sulle app”.

DuckDuckGo non ha ancora attivato globalmente questa feature, ma risulta già disponibile nell’app ufficiale DuckDuckGo per smartphone Android iscrivendosi alla lista di attesa dedicata.

Come funziona? Come spiegato sul blog ufficiale, circa il 96% delle applicazioni alla loro apertura attiva stringhe di codice dedicate al monitoraggio da parti terze come Google, Facebook e altri giganti della tecnologia. Non si tratta di “spionaggio” continuo, 24 ore su 24, bensì dell’attivazione periodica per raccogliere un numero sufficiente di dati al fine di creare un profilo ben dettagliato dell’utente.

Il sistema pensato da DuckDuckGo agisce in maniera simile alla controparte lanciata da Apple chiamata App Tracking Transparency (ATT), la quale ha già causato numerose perdite a società come Facebook, Google, Twitter e Snapchat. App Tracking Protection (ATP) verrà eseguito in background automaticamente e bloccherà le richieste di tracking da parte delle app installate su smartphone Android, ovviamente avvertendo in precedenza l’utente. Dopodiché, l’utente riceverà dati e statistiche dei tracker bloccati. Stando ai primi test sul campo condotti da DuckDuckGo, l’87% delle app installate ha cercato di inviare dati a Google, mentre il 68% a Facebook.

Chi vorrà provare con mano questa funzionalità potrà accedere alla beta tramite l’app DuckDuckGo ma, ricordiamo, sarà necessario attendere un certo periodo di tempo in seguito all’inserimento nella lista d’attesa.