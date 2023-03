DuckDuckGo lancia DuckAssist: il 'nuovo motore di ricerca' basato su ChatGPT e Wikipedia

L’invasione di motori di ricerca basati su ChatGPT continua e quest’oggi arriva la notizia del lancio di DuckAssist, un nuovo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale e su Wikipedia targato DuckDuckGo.

Come spiegato in un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, il motore di ricerca che da sempre guarda alla privacy offrirà agli utenti la capacità d’analisi del linguaggio di ChatGPT per offrire risposte estratte da Wikipedia e fonti correlate come l’Enciclopedia Britannica. il nuovo tool è già disponibile sia sull’app di DuckDuck per smartphone che su PC, oltre che sul browser tramite plugin.

Attenzione però a chiamarlo chatbot: DuckAssist infatti si limita a suggerire risposte automatiche quando riconosce che nella query di ricerca è presente un termine a cui può rispondere. Inserendo qualsiasi domanda quindi non si riceverà una risposta in simile a quelle generate da Bing con ChatGPT, ma quando il motore di ricerca capisce che ne è disponibile una basata sull’IA, comparirà l’icona di una bacchetta magica.

“Per questa prova iniziale, è molto probabile che DuckAssist appaia nei nostri risultati di ricerca quando gli utenti cercano domande con risposte semplici in Wikipedia. Pensa a domande come “cos’è un indice di un motore di ricerca?” piuttosto che domande più soggettive come ‘qual è il miglior motore di ricerca?’”, spiegano gli sviluppatori nel blog, dove evidenziano come il progetto sia ancora nelle fasi embrionali.