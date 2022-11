DuckDuckGo migliora su Android: arriva protezione da tracking app

È passato quasi esattamente un anno dal lancio della App Tracking Protection per Android firmata DuckDuckGo, ma allora si trattava di una funzionalità accessibile mediante una lista d’attesa apposita. Oggi arriva il fatidico momento del lancio, dato che App Tracking Protection arriva sull’app ufficiale del browser per il robottino verde.

La novità di questa beta pubblica è, innanzitutto, la disponibilità tramite applicazione anziché esclusivamente browser web. Ma come funziona esattamente App Tracking Protection? Come spiegato dalla società, utilizza una “connessione VPN locale” al fine di bloccare il tracking da parte delle altre applicazioni Android installate. In altri termini, ciò che dovete sapere è che il tracciamento da parte di terze parti verrà bloccato semplicemente attivando tale feature. Questo aggiornamento arriva anche con un visualizzatore in tempo reale che mostra tutto ciò che viene bloccato: attivando le notifiche si riceve regolarmente un breve riepilogo che illustra i tentativi di tracciamento arrestati.

Questo sistema concepito da DuckDuckGo funziona come l’App Tracking Transparency di Apple, bloccando però i tracker anziché soltanto l’identificatore dell’utente. Per tale ragione, si ritiene che operi in maniera più avanzata rispetto all’ATT. Nonostante ciò, DuckDuckGo crede che ci sia ancora molto lavoro da fare su questo strumento per aggiungere alla blacklist altri tracker; in merito a una beta su iOS, invece, l’azienda ha affermato che ci sta pensando sopra.

Lo scorso agosto, invece, è arrivato il servizio Email Protection su DuckDuckGo.