DuckDuckGo toglie popup iscrizione rapida Google da siti web: è un rischio per privacy

A poco più di un mese dall’arrivo dell’App Tracking Protection su DuckDuckGo per Android, ora il motore di ricerca della papera protettrice della privacy aggiunge il blocco ai popup di login con Google scoccando un’ulteriore freccia contro la Grande G e le sue politiche per la tutela degli utenti.

Come riportato da Bleeping Computer, la società dietro DuckDuckGo ha annunciato che, da oggi, tutte le app ed estensioni offerte per Chrome, Microsoft Edge, Firefox e Brave bloccheranno attivamente le richieste di accesso tramite Google su tutti i siti che le propongono. Per chi non lo sapesse, questa opzione di iscrizione rapida ai siti tramite account Google viene spesso mostrata su schermo agli utenti per garantire un accesso comodo ai portali web supportati, al fine di evitare di gestire più password su vari siti.

Saltare questa seccatura consente tuttavia alla società di Mountain View di verificare facilmente a quali siti web ed applicazioni accedono gli utenti con i loro account Google e, sebbene l’azienda affermi che questi dati non vengono utilizzati per scopi commerciali, DuckDuckGo ha confermato che i loro test mostrano l’esatto contrario.

Per evitare rischi per la privacy, pertanto, DuckDuckGo ha deciso di agire come detto sopra. Basta avere l’estensione attiva sul proprio browser e il gioco è fatto: tutti i messaggi popup di Google vengono bloccati automaticamente, sia su Windows che su browser per macOS. Naturalmente, questa feature inedita non causerà alcun problema a coloro che continueranno a usare il proprio account Google per accedere a qualsiasi sito web.

