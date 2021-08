Due aerei diversi hanno avvistato contemporaneamente lo stesso 'UFO' al largo del Canada

Nella notte del 30 luglio, al largo della costa atlantica del Canada, un aereo militare canadese e un aereo di linea olandese, hanno riportato quasi nello stesso momento l'avvistamento di una luce verde abbagliante, scomparsa dopo qualche secondo dietro le nuvole all'orizzonte.

L'avvistamento di preciso è avvenuto nel Golfo di San Lorenzo e, secondo quanto riportato dal sito Vice News, i due velivoli avrebbero riportato la stessa identica osservazione, etichettando l'avvistamento come un misterioso UFO di colore verde, passato a grande velocità.

Non si sa molto dell'accaduto, e non molto altro è stato riferito alle emittenti locali. Tuttavia, è noto che il passaggio dell'oggetto non ha avuto alcun impatto sulle operazioni aeree di nessuno dei due velivoli. Uno dei due aerei che ha segnalato l'avvistamento era di tipo militare, partito da una base in Ontario per raggiungere Colonia, in Germania. Il volo commerciale era un invece un velivolo della KLM Royal Dutch Airlines in volo da Boston ad Amsterdam.

Il ricercatore di aviazione e navigazione Steffan Watkins, che ha esaminato i dati dei transponder dei due voli, ha notato che l'aereo militare era poco al di sopra dei 300 metri di quota quando ha registrato l'avvistamento, una altitudine insolita per il percorso stabilito, probabilmente giustificata dal fatto che l'equipaggio potrebbe aver parzialmente cambiato rotta per osservare meglio il bagliore.

Non è la prima volta che parliamo di avvistamenti UFO, e anzi proprio di recente vi abbiamo raccontato del maxi report del governo degli Stati Uniti riguardo agli Oggetti volanti Non Identificati. Secondo gli esperti dell'aviazione - in mancanza di ulteriori dati - è altamente probabile che si sia trattato di un bolide o di una meteora in caduta libera verso la Terra.

Un fenomeno che avviene molto di frequente, e ancor più spesso nei mesi di luglio e agosto, quando il nostro pianeta è "bombardato" dalle Perseidi e dalle stelle cadenti. Anche il bagliore verde è tipico dei bolidi che attraversano l'atmosfera, ma fin ad ora nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato per dissipare tutti i dubbi.