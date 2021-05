Due aerei si sono scontrati in cielo, ma non c'è stato nessun ferito

Mentre si stavano preparando ad atterrare in un piccolo aeroporto nella contea di Arapahoe, in Colorado, due aerei si sono schiantati l'uno contro l'altro a mezz'aria. Fortunatamente, però, nessuno coinvolto nell'incidente è rimasto ferito.

Secondo quanto riporta l'Associated Press (AP), entrambi i piloti sono stati in grado di effettuare atterraggi di emergenza senza riportare alcun danno e andando a casa incolumi. Solamente dopo aver riportato il velivolo a terra il pilota dell'aereo si è accorto che era stato quasi strappato in due. Tuttavia, nonostante la perdita di un motore, il pilota è riuscito a scendere e ad atterrare in sicurezza.

Il pilota dell'altro aereo invece, un velivolo monomotore molto più piccolo, ha schierato un paracadute di emergenza che ha rallentato la sua discesa mentre atterrava in un campo vuoto. Sono due i fatti incredibili che hanno sorpreso tutti: i due aeri che si sono scontrati in cielo, qualcosa che non capita sicuramente spesso, e - ancor più sorprendente - che l'equipaggio ne sia uscito incolume.

Intanto il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente. "Ognuno di questi piloti deve andare a comprare un biglietto della lotteria in questo momento", ha dichiarato all'AP il vice dello sceriffo della contea di Arapahoe, John Bartmann. "Non ho mai visto niente del genere. Voglio dire, questa è la parte incredibile di tutto questo".

