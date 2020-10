Dopo due anni di lavoro la 'Talpa' su Marte è completamente sepolta!

Il lander InSight, atterrato sul Marte da quasi due anni, lotta con il suolo del pianeta dal suo arrivo. Recentemente è finalmente riuscito a far penetrare la sua sonda termica (chiamata Heat Flow and Physical Properties Package, o HP3) fino in fondo nella regolite del Pianeta Rosso. Dobbiamo, però, ancora aspettare per festeggiare.

La sua profondità massima è di 5 metri sotto la superficie, ed è questa la sua profondità operativa ideale. Tuttavia, può anche raccogliere dati scientifici utili a profondità inferiori di circa 3 metri. Così com'è ora, la talpa non è abbastanza profonda per fare qualsiasi tipo di scienza. La sonda, chiamata anche "Talpa", è più volte rimbalzata fuori dal suo buco in questi anni.

Gli esperti hanno cercato diversi metodi per risolvere la questione, tutti che hanno dato risultati più o meno efficaci. Proprio recentemente, la NASA ha annunciato che la talpa è stata completamente sepolta nella polvere. Una grande vittoria, ma c'è ancora moltissima strada da fare per arrivare all'obiettivo inizialmente programmato.

"Ma non abbiamo ancora finito. Vogliamo assicurarci che ci sia abbastanza terreno sopra la talpa per consentirle di scavare da sola senza alcuna assistenza dal braccio", afferma Troy Hudson, lo scienziato e ingegnere del Jet Propulsion Laboratory della NASA che ha guidato il lavoro per far scavare la talpa. Si spera che la talpa raggiungerà la sua profondità di lavoro. Nel frattempo, gli altri strumenti di InSight funzionano correttamente e restituiscono numerosi dati.