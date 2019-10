Due astronauti della NASA soggiorneranno sulla Luna per due settimane

Il nostro satellite sembra aver riottenuto nuova popolarità grazie all'interesse dichiarato di molti paesi del mondo. Tra questi, spicca senza dubbio l'America, che con il programma Artemis conta di ritornarci nel 2024.

Nuovi e interessanti dettagli sugli obiettivi delle missioni sono emersi durante l'incontro annuale del Lunar Exploration Analysis Group. Qui, secondo quanto dichiarato da John Connolly e Niki Werkheiser, la NASA vuole lasciare i due astronauti che sbarcheranno sulla superficie lunare in servizio per 6.5 giorni, il doppio di qualsiasi missione.

Secondo Connolly e Werkheiser, gli astronauti condurranno fino a quattro passeggiate sulla superficie della Luna. Durante questi eventi, i cosmonauti effettueranno diversi esperimenti con i campioni di ghiaccio d'acqua presenti vicino il sito di atterraggio (il polo sud della Luna), oltre ad eseguire altre osservazioni scientifiche.

Per cercare il prezioso liquido congelato, la NASA ha intenzione di inviare - prima dello sbarco dell'umanità - un rover. Questo non sarà l'unico soggiorno esteso; la coppia, sempre al Lunar Exploration Analysis Group, ha affermato che l'Agenzia Spaziale Americana ha anche intenzione di inviare una squadra di quattro astronauti sulla superficie lunare per missioni di 14 giorni prima del 2030.

Tuttavia, per adesso rimangono solo idee concettuali, visto che il Congresso non ha ancora approvato il finanziamento necessario alla NASA per il soggiorno del 2024. Non ci resta che aspettare e vedere quale verdetto verrà raggiunto.