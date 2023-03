Due aziende canadesi venderanno legalmente droghe pesanti: ecco perché

Il governo federale del Canada ha dato il via libera a due società per produrre e distribuire cocaina, eroina, MDMA o il composto psicoattivo psilocibina che si trova nei funghetti allucinogeni. I farmaci saranno usati per scopi medici e non saranno resi disponibili gratuitamente (ovviamente!) al pubblico. Tuttavia, l'annuncio ha creato confusione.

“La licenza non consente ad Adastra Labs di vendere foglie di coca, psilocibina o cocaina al pubblico in generale. Per la cocaina, e in base alla licenza del commerciante, Adastra Labs è autorizzata a vendere solo ad altri rivenditori autorizzati nella loro licenza, inclusi farmacisti, medici, ospedali", ha affermato un portavoce della società in una dichiarazione.

Questa notizia arriva a causa di un massiccio aumento delle overdose di droga che il Canada ha subito negli ultimi anni. Il principale colpevole è da ricercare nell'aumento di potenti oppioidi come il fentanil e i suoi analoghi, più economici dell'eroina. La situazione è particolarmente grave nella British Columbia, con le overdose che hanno causato la morte di quasi 2.300 persone nel 2022.

Per cercare di alleviare il problema, il governo ha anche annunciato un'esenzione di tre anni ai sensi della legge per rimuovere le sanzioni penali per coloro che possiedono una piccola quantità di determinate sostanze illecite per uso personale, così da rimuovere lo stigma associato alla tossicodipendenza e incoraggiare le persone a cercare aiuto o a farlo in modo più sicuro.

La recente approvazione sembra far parte di questo piano più ampio per ridurre e comprendere l'impatto delle droghe. I risultati di questa operazione, qualora fossero importanti, potrebbero influenzare le politiche di molti paesi... stiamo a vedere!