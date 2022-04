Due colossi si dedicano ai computer quantistici: nuova era in arrivo?

Sono passati diversi decenni dall'inizio dello sviluppo dei computer quantistici. Ormai anche i colossi dell'informatica hanno messo gli occhi su questa nuova branca, ancora giovanissima ma con ottime potenzialità. Cina e Google battagliano sui nuovi record, ma altre aziende non stanno a guardare e si gettano nella mischia.

IBM e HSBC hanno annunciato che inizieranno una collaborazione per osservare le applicazioni dell'informatica quantistica nel settore dei servizi finanziari. IBM è da decenni un gigante nel settore informatico, mentre HSBC è uno dei gruppi finanziari più importanti al mondo.

Con questa collaborazione, HSBC migliorerà le proprie conoscenze nell'informatica quantistica e si assicurerà di strutturare il proprio know how per fare pieno uso di questa tecnologia. Parteciperà così al progetto IBM Quantum Accelerator, ottenendo l'accesso sia alle conoscenze dell'azienda che al processore Eagle a 127-qubit. HSBC si pone l'obiettivo di ottimizzare al meglio i portfolio e i prezzi, per arrivare all'obiettivo dello zero netto e per mitigare i rischi, includendo anche la rilevazione di attività sospette. Questo creerà inevitabilmente nuovi posti di lavoro all'interno del reparto informatico con lo scopo di creare un team dedicato.

Colin Bell, capo della divisione europea di HSBC, ha detto che "Investendo nell'informatica quantistica innoviamo per il futuro, rendendo più facile la gestione delle finanze per i nostri clienti. Questa tecnologia ha il potenziale di trasformare il modo in cui gestiamo aree della banca affrontando sfide che i computer classici non sarebbero in grado di risolvere, da soli. Il nostro lavoro con IBM, un leader nell'informatica quantistica, è essenziale per testimoniare di questa tecnologia che potrebbe portare potenzialmente una rivoluzione nei servizi finanziari."

La finanza quindi cambierà radicalmente insieme all'informatica quantistica. Non va dimenticato tra l'altro che le attuali crittografie non possono reggere l'impatto dei processori quantistici ed è per questo che si parla di apocalisse quantistica in informatica e finanza.