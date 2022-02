Questi due buchi neri supermassicci sono bloccati nell'orbita più stretta mai vista

Se ci pensate, tutti gli oggetti che troviamo nel nostro Universo sono legati gravitazionalmente con altri, e creano una sorta di "danza cosmica" perfettamente ritmata. I satelliti orbitano intorno i pianeti, i pianeti intorno alle stelle, le stelle intorno le galassie e così via. Perfino i buchi neri attuano questa danza.

A circa 10 miliardi di anni luce di distanza, due buchi neri supermassicci sono bloccati in un'orbita così vicina tra loro che entreranno in collisione e formeranno un buco nero tra 10.000 anni. Una danza mortale che darà vita a un buco nero ancora più grande e massiccio. La loro distanza ravvicinata è quella che ha incuriosito gli esperti: solo 0,03 anni luce, circa 50 volte la distanza media tra il Sole e Plutone.

Tuttavia, la loro velocità orbitale è così elevata che il percorso che Plutone completa in 248 anni, viene completato in soli due anni. I due oggetti in rotta di collisione sono due quasar, soprannominati PKS 2131-021 e sono stati scoperti per la prima volta molti anni fa. Tuttavia, la possibilità di questo scontro è stata scoperta solo nel 2021 da parte di Sandra O'Neill del Caltech.

Anche se molto probabilmente non saremo in grado di osservare l'eventuale fusione di questi due buchi neri supermassicci, lo studio di questi mostri cosmici potrebbe mostrarci come cercare sistemi simili nell'Universo. A loro volta, questo studio potrebbe avvicinarci ancora di più alla comprensione di queste colossali collisioni.

A proposito, questa immagine di Hubble ci mostra la fusione di tre galassie.