I due carri armati più costosi di sempre sono davvero spaventosi

La tecnologia militare ne ha fatti di passi in avanti, soprattutto nelle ultime due centinaia di anni. Oggi tratteremo di un mezzo che ha fatto la storia di tutto il XX secolo e che ancora oggi affianca droni e intelligenza artificiale sul campo di battaglia: il carrarmato.

Nonostante gli occhi siano puntati sulle più recenti invenzioni aeree e remote, nessun esercito si sognerebbe di fare a meno di una schiera di carri armati. I motivi sono molteplici, per cui si potrebbe dire che la peculiarità di questi corazzati sta proprio nella versatilità: possono essere utilizzati per difendere dei territori, per attaccare il nemico e, soprattutto i più moderni, hanno una grande mobilità. Tutti questi “optional” hanno ovviamente un costo, infatti eserciti investono miliardi per aver queste macchine della morte. Con questo articolo vi racconteremo i due tank più costosi di sempre.

Per più di quarant’anni, l’M1 Abrams ha fatto la storia delle battaglie statunitensi. Come potete ben immaginare, il carro armato è stato continuamente aggiornato con nuove funzionalità e sistemi: ha un cannone a canna liscia da 120 mm, un’armatura Chobham e un motore da 1500 cavalli, in grado di raggiungere una velocità massima di circa 67 km/h. Il più recente M1A2 SEP Abrams nasce nel 2015 ed è dotato di corazza in grafite, un sistema di gestione digitale del campo di battaglia in grado di rilevare automaticamente nemici, un mirino termico, una protezione anticarro ed è dotata di Trophy Active Protection, per difendersi dai proietti in arrivo. Ovviamente questa tecnologia non è economica, vi basti pensare che la Polonia ha speso 4,75 miliardi di dollari per acquisire 250 di questi carrarmati. Gli esperti suggeriscono che il costo unitario per unità sia di circa 19 milioni di dollari.

Se siete rimasti sconvolti dalla cifra citata poc’anzi per l’M1A2 SEP Abrams, resterete letteralmente senza parole dopo aver scoperto il prezzo di un Leopard 2A8. Esso è probabilmente il carro armato di maggior successo e impiego al mondo. Quello che conosciamo oggi appartiene alla terza generazione, infatti il primo modello risale agli anni 70, utilizzate esclusivamente dalle forze armate della Germania occidentale. Queste trappole della morte furono progettate per fronteggiare la minaccia sovietica rappresentate dalla Germania dell’est. Motore e cannone principale sono pressoché identici all’Abrams per prestazioni; tuttavia, questo modello gode anche di due mitragliatrici da 7,62 mm. Inoltre, ha diversi e sofisticati sistemi di mira grazie a computer costruiti ad hoc. Esso impiegato dalle nazioni NATO, dal Cile, dal Qatar e Singapore. Nel 2023, la Germania si è impegnata ad acquistare 18 nuovi carri armati per 578 milioni dollari, cioè circa 30 milioni di dollari ciascuno.