Due culture lontane chilometri di distanza hanno sviluppato una tecnologia simile

Due culture sensibilmente differenti, divise perfino da chilometri e chilometri di distanza, hanno sviluppato una tecnologia notevolmente simile. Stiamo parlando di strumenti di pietra vecchi 8.000 anni della penisola arabica, molto simili a quelli realizzati dai nativi americani di circa 13.000 anni fa.

"Data la loro età e il fatto che i punti scanalati dell'America e dell'Arabia sono separati da migliaia di chilometri, non c'è alcun collegamento culturale possibile tra loro", afferma il professor Michael Petraglia, antropologo del Max Planck Institute for the Science of Human History in uno studio pubblicato sulla rivista PLOS One. "Questo è quindi un chiaro ed eccellente esempio di convergenza culturale o invenzione indipendente nella storia umana."

I reperti archeologici, trovati dai siti archeologici di Manayzah, nell'odierno Yemen, e Ad-Dahariz, nell'odierna Oman, sono stati costituiti con una tecnica chiamata scanalatura. Questa tecnologia è stata ampiamente realizzata in Nord America tra 13.000 e 10.000 anni fa. Tuttavia, questa è la prima volta che lo strumento scanalato è stato scoperto al di fuori del continente nordamericano.

La prove di un esempio unico di evoluzione culturale convergente, l'idea di due culture che creano una tecnologia simile indipendentemente l'una dall'altra. Questo è un concetto preso in prestito dalla biologia evolutiva per spiegare quando gli organismi non strettamente correlati sviluppano in modo indipendente tratti simili.

C'è, però, una differenza sostanziale in questi strumenti: la scanalatura degli strumenti dei nativi americani veniva utilizzata per fissare saldamente la punta della freccia all'impugnatura, rendendo lo strumento più resistente; quelli degli arabi invece, nonostante la tecnica di lavorazione fosse la stessa, sono stati modellati in questo modo per un "semplice" valore estetico o per mostrare l'abilità dell'artigiano.