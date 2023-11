Due Echo Pop al prezzo di uno: la super promozione del Black Friday di Amazon

Continuano gli sconti di Amazon sui propri dispositivi per la smart home. Quest’oggi il colosso di Seattle permette di acquistare ben due Echo Pop, vale a dire i più piccoli della gamma Echo, al prezzo di uno. La promozione sarà attiva fino alle ore 17 del 16 Novembre 2023.

Nella fattispecie, è possibile portare a casa due Echo Pop a 34,98 Euro, un super prezzo se si tiene conto che di listino un Echo Pop costa 54,99 Euro. Ciò che bisogna fare per godere dell’offerta è inserire due smart speaker nel carrello e quindi inserire il codice promozione “ECHOPOP” al momento del pagamento: il sistema provvederà a stornare l’importo corrispondente.

Effettuando l’ordine entro 9 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, la consegna è garantita per sabato 11 Novembre 2023. Tramite la scheda prodotto è anche possibile collegare il proprio account Amazon al prodotto per facilitarne la configurazione.