Ci sono solo due figure in questa illusione ottica, tu quale hai visto per prima?

Visto che avete gradito molto una delle ultime illusione ottiche del nostro repertorio, abbiamo deciso di riproporvene un’altra molto simile; tuttavia, questa volta, non dovrete fare “a pugni” con disegni a bassissima risoluzione. Quello che vedrete per prima in questa immagine, vi dirà molto di voi.

Ebbene, in questa grafica hai la possibilità di visionare due figure in particolare: un sassofonista (in argento) e un volto (in oro). Quale hai visto per prima? Fateci sapere nei commenti se le descrizioni di siffatto test della personalità siano conformi al vostro carattere.

Se la prima figura che avete visto è il sassofonista, beh, avete faticato a leggere tutto il testo di introduzione (o non lo avete proprio letto) e siete direttamente saltati a questo punto. Siete persone estremamente estroverse e piacevoli. Amate organizzare i vostri fine settimana o il vostro tempo libero in attività in cui si socializza o si conoscono nuove persone. Non faticate a farvi dei nuovi amici e siete dei veri e propri “animali da festa”. Tuttavia, amate dedicare del tempo anche ed esclusivamente a voi stessi e non esitate nel prendervi una pausa dalla vita sociale.

Se, invece, vi è capitato sotto gli occhi prima un volto, allora siete persone la cui calma è esemplare. Non amate le feste rumorose, a differenza dei “sassofonisti”, e stare in mezzo a molto persone vi provoca stanchezza e, a volte, disagio. Insomma, siete gli introversi per eccellenza: amate dedicare il vostro tempo solamente a pochi eletti o ad attività da svolgere prettamente nella tua comfort zone.

