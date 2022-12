Due gemelli sono nati a distanza di 26 minuti e il motivo è abbastanza ridicolo

Normalmente, si riconosce come “più grande” il gemello che per primo ha visto la luce, ma la storia di Allison Raye Cirioli e Peter Sullivan Cirioli è qualcosa di fuori dal comune. Sul magazine WakeMed Cary sono stati soprannominati, rispettivamente, “Bambina B” e “Bambino A” e il motivo è alquanto esilarante.

Peter è nato il 4 novembre 2007 alle ore 1:32 del mattino, mentre Allison è nata alle ore 1:06; vi sembra qualcosa di impossibile? Infatti, lo è! Nel momento esatto in cui la Bambina B ha visto la luce, era scattata l’ora legale e, a causa di questa casualità, l’ormai quindicenne è più grande, di quasi mezz’ora, di suo fratello.

Paradossalmente, il primo ad uscire dal grembo materno fu Peter, in realtà.

“Peter è nato prima, ma l’ora in cui sono nata è precedente alla sua”, afferma ironicamente Allison. Peter, giustamente, si considera il più anziano dei gemelli. Neanche Laurie Cirioli, la mamma dei gemelli, poté prevedere questo curioso inconveniente, nonostante sapesse grossolanamente quando avrebbe partorito.

Il padre, invece, sembra non volersi immischiare nella diatriba dei figli, o almeno era così nel 2007: “Lasceremo che se la risolvano tra di loro. Non voglio mettermi in mezzo”, disse allora Jason Cirioli al WakeMed Cary. Oggi, i ragazzi aspettano con grande emozione il proprio compleanno per osservare il “fenomeno” che li ha resi così speciali.

Non preoccupatevi, Peter non deve aspettare mezz’ora per fare gli auguri alla sorella. Non pensate che sia assurda questa storia? Potrebbe esser intitolata "il paradosso dei gemelli".

[WRAL]