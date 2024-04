Due geni al lavoro: cosa nascerà dalla collaborazione tra Jony Ive e Sam Altman?

Già qualche mese fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia di una presunta collaborazione tra Sam Altman e Jony Ive. Oggi, un nuovo rapporto di The Information riferisce che il CEO di OpenAI e la mente dietro il design di molti dispositivi Apple, Jony Ive, sono ufficialmente al lavoro su un dispositivo basato sull’IA.

I due, a quanto pare, sarebbero alla ricerca di finanziamenti, ma al momento si sa poco sul progetto. La cosa che sembra certa è che non assomiglierà ad uno smartphone: come notato da molti, Altman è uno dei principali investitori del dispositivo Humane AI Pin, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. L’aspetto interessante è però dato dal fatto che rispetto a quanto riportato in passato, i colloqui sono evidentemente proseguiti ed il designer ed il dirigente americano sono giunti alla conclusione che il device vedrà la luce, qualsiasi esso sia.

La startup, che attualmente non ha un nome, sta ora raccogliendo fonti dai principali venture capitlist: Ive punterebbe ad ottenere fino ad 1 miliardo di Dollari di finanziamenti. Tra i potenziali investitori troviamo Thrive Capital, che ha investito anche in OpenAI, ed Emerson Collective, una società di venture capital ed organizzazione filantropica fondata da Laurene Powell Jobs.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su