Due grossi pezzi di spazzatura spaziale potrebbero entrare in collisione stasera

Due grandi pezzi di spazzatura spaziale si stanno avvicinando l'un l'altro e lo faranno a notte tarda nella giornata di oggi, secondo la società di monitoraggio LeoLabs. L'incontro si svolgerà a 991 chilometri sopra l'Oceano Atlantico meridionale, appena al largo della costa dell'Antartide. La collisione ha una possibilità del 10%.

La massa combinata degli oggetti è di circa 2.800 chilogrammi e si muoveranno l'uno verso l'altro a una velocità relativamente di 52.950 chilometri all'ora. Una "scansione in modalità di ricerca" programmata poco dopo l'avvicinamento dovrebbe rivelare se si è effettivamente verificata una collisione tra questi due oggetti (un defunto satellite di navigazione sovietico chiamato Parus e uno stadio di razzo cinese), o no.

"Questo evento continua ad essere un rischio molto elevato e probabilmente rimarrà tale durante il periodo di avvicinamento prossimo", ha twittato LeoLabs il 14 ottobre. Tali eventi e la potenziale collisione di giovedì sera evidenziano la crescente minaccia che i detriti orbitali rappresentano per il volo spaziale e l'esplorazione.

La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto manovrare da sola per allontanarsi da potenziali collisioni tre volte solamente nel 2020. Poiché i costi di lancio e di sviluppo dei satelliti continuano a diminuire, l'orbita terrestre diventerà sempre più affollata in futuro. La comunità dei voli spaziali deve quindi elaborare linee guida per ridurre al minimo i detriti. Tali linee guida potrebbero includere l'obbligo di disorbitare i corpi dei razzi esauriti subito dopo il lancio.