Meno due ad iPhone 14: trapela in rete la scheda tecnica integrale ed il prezzo

Manca sempre meno al reveal ufficiale dei nuovi iPhone 14, nel corso del keynote in programma il prossimo 7 Settembre 2022 che seguiremo ovviamente in diretta. Direttamente dalla Cina quest’oggi arriva un leak clamoroso: la scheda tecnica integrale dei quattro modelli di smartphone.

Confermati i rumor emersi in passato: iPhone 14 ed iPhone 14 Pro condivideranno le stesse dimensioni e risoluzione del display, proprio come i più grandi iPhone 14 Max ed iPhone 14 Pro Max. Si tratta di una modifica significativa per la strategia, rispetto a quanto avvenuto fino ad iPhone 13.

I modelli con lo schermo da 6,1 pollici offriranno una risoluzione di 2532x1170 pixel, mentre quelli più grandi di 2778x1284 pixel. La luminosità massima del pannello sui Pro raggiungerà i 1200 nits, mentre su quelli normali si fermerà a 100 nits.

A livello di comparto fotografico, la lente principale da 48 megapixel di iPhone 14 Pro e Pro Max supporterà la registrazione video in 8K, mentre i sensori di iPhone 14 ed iPhone 14 Max saranno limitate al 4K.

iPhone 14 Pro Max sarà il modello più pesante dei quattro, e peserà 255 grammi. Nonostante ciò però non includerà la batteria più grande ed in questo caso saranno fondamentali le ottimizzazioni dell’A16 Bionic che però non sarà presente su tutti e quattro gli iPhone 14 ma solo su quelli Pro, mentre quelli classici avranno l’A15 Bionic. Nelle scorse ore il popolare leaker Mark Gurman si era soffermato sull’autonomia ed aveva spiegato che iPhone 14 Pro migliorerà anche la batteria.

Tutti i quattro modelli di iPhone 14 sfoggeranno 6GB di RAM, ma sui Pro sarà LPDDR5 e su quelli lisci sarà LPDDR4X.

Per quanto concerne la memoria interna, si dice che la serie sarà disponibile da 128 ad 1 terabyte.

Infine, i prezzi cinesi: iPhone 14 da 128 gigabyte dovrebbe costare 967 Dollari, mentre iPhone 14 Pro Max da 1 terabyte 2.005 Dollari.