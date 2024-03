Questi due materiali potrebbero cambiare la tecnologia e la medicina

Considerando le capacità del primo semiconduttore in grafene e un nuovo tipo di magnetismo scoperto grazie alla sua torsione, possiamo dire che si tratta del materiale del futuro. Tuttavia, le potenzialità di questo ingrediente non si fermano alla conduttività, resistenza e magnetismo bensì si estendono alla salute.

Attraverso la scoperta di proprietà uniche in due composti specifici, il campo dell'ottica e della salute potrebbe cambiare radicalmente, offrendo lenti a contatto intelligenti capaci di estendere la nostra realtà e la capacità di rilevare malattie in modo più rapido ed economico. La ricerca fatta da Konstantin Novoselov, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2010, ha messo in luce le incredibili potenzialità del diselenide di renio (ReSe2) e del disolfuro di renio (ReS2).

Questi materiali, con strutture bidimensionali simili al grafene, si distinguono per le loro caratteristiche uniche, soprattutto per quanto riguarda la manipolazione della luce.

La scoperta è il risultato di ricerche condotte in collaborazione con Xpanceo, una startup specializzata in tecnologie avanzate, con l'obiettivo di sviluppare lenti a contatto intelligenti che mirano a cambiare il modo in cui interagiamo con la realtà. L'aspettativa era che ReS2 e ReSe2 potessero fornire le prestazioni ottiche necessarie per questo ambizioso progetto: a sorpresa, i materiali hanno dimostrato capacità superiori alle aspettative.

In poche parole gli assi ottici di questi materiali possono muoversi e ruotare in diverse direzioni, anche oltre i 90 gradi. Questa proprietà permette di modificare la direzione della luce semplicemente variando la lunghezza d'onda, un risultato definito da Novoselov come "rivoluzionario".

L'impatto di queste rivelazioni va oltre le lenti a contatto intelligenti. Xpanceo prevede di utilizzare ReSe2 e ReS2 per migliorare la percezione dei colori umani e per lo sviluppo di sensori biochimici avanzati. Questi ultimi potrebbero, ad esempio, rendere i test del sangue più veloci, economici e accessibili grazie alla spettroscopia Raman, una tecnica che analizza le strutture chimiche mediante laser.