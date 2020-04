Due medici infettati dal coronavirus si sono risvegliati con la pelle nera, ecco perché

Dopo essere riusciti a sconfiggere il COVID-19, che ha seriamente portato al limite la loro sopravvivenza, due medici della Cina, il dottor Yi Fan e il dottor Hu Weifeng, si sono risvegliati con la pelle di colore nero. I due medici hanno contratto il virus in prima linea, mentre stavano curando i loro pazienti all'ospedale di Wuhan.

Il colore anormale della pelle sembra essere stato causato da degli squilibri ormonali dopo che i loro fegati sono stati danneggiati dal virus. Secondo la dottoressa Li Shusheng, che sta curando i due operatori sanitari, la pelle dei due medici è diventata scura a causa di un tipo di medicinale che è stato loro somministrato durante le prime fasi del trattamento, presente anche negli effetti collaterali del farmaco.

La loro battaglia contro il virus è stata estrema. Il dottor Yi è riuscito a sconfiggere il COVID-19 dopo essere stato intubato a una macchina chiamata ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) per 39 giorni. Il dispositivo in questione viene utilizzato nell'ambito della rianimazione per trattare pazienti con insufficienza cardiaca o respiratoria acuta grave. Quest'ultima, infatti, sostituisce la funzione del cuore e dei polmoni pompando ossigeno nel sangue all'esterno del corpo. Peggiori, invece, erano la condizioni del dottor Hu, costretto a rimanere a letto per 99 giorni.

Secondo la dottoressa Li, il colore della pelle di entrambi i medici dovrebbe tornare alla normalità una volta che il loro fegato inizierà a funzionare correttamente.