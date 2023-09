A due miliardi di anni luce è avvenuta una tremenda e misteriosa esplosione

Alcuni astronomi hanno appena osservato un’esplosione cosmica tanto luminosa quanto rapida. Il misterioso evento, avvenuto in una galassia in cui non dovrebbero verificarsi supernove, potrebbe essere stato causato da una singolare collisione.

Quando una stella molto massiccia giunge alla fine del suo ciclo vitale, esplode in una spettacolare supernova. Questi fenomeni sono da tempo noti agli scienziati (addirittura Galileo ne osservò una) e presentano caratteristiche ricorrenti. Per questo motivo, analizzando i dati del recente evento, gli scienziati della Queen's University Belfast non hanno avuto alcun dubbio: questa esplosione non è una supernova.

"Da oltre un decennio andiamo a caccia delle esplosioni cosmiche più potenti e questa è una delle più luminose che abbiamo mai visto", ha dichiarato Matt Nicholl, tra gli autori dello studio.

Oltre ad essere più luminosa di una supernova media, l’evento osservato è stato rapidissimo. "Di solito, la luminosità di una supernova si dimezza dopo un mese dal picco. Nello stesso intervallo di tempo, questa si è ridotta a meno dell'uno per cento del suo picco: è praticamente scomparsa!"

Inoltre, il misterioso fenomeno è avvenuto in una galassia piuttosto atipica che contiene miliardi di stelle simili al nostro Sole, troppo piccole per produrre una supernova. Ma quindi cosa ha prodotto questo botto spaziale?

I ricercatori non hanno ancora una risposta ma l’ipotesi più plausibile è che l’esplosione sia stata generata da una collisione tra una stella e un buco nero molto più piccolo, non molto più pesante della stella in questione.

Per confermare questa teoria, gli scienziati avranno bisogno di compiere altre osservazioni di eventi come questi. Per farlo, punteranno i loro strumenti sugli ammassi stellari più densi, dove queste collisioni avvengono più di frequente.