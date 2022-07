Che tempo c'era due milioni di anni fa? Ce lo dice un barbagianni

Nella grotta Wonderwerk, in Sud Africa, sono stati ritrovati dei fossili appartenenti al Paleolitico inferiore, ovvero a ben due milioni di anni fa, che hanno permesso agli scienziati di individuare alcune caratteristiche sul clima del passato.

Il team di ricercatori dell’Universidad Complutense de Madrid (UCM) e del Museo nazionale spagnolo di scienze naturali ha innanzitutto cercato di capire a chi appartenessero quei resti e ciò è stato possibile effettuando un'attenta e accurata osservazione e valutando in modo dettagliato i danni alle ossa causati dal processo di digestione del predatore.

È oramai risaputo infatti, che i rapaci come i gufi, sputino una vera e propria palla composta dal pelo e dalle ossa delle prede non digerite. I risultati sono stati privi di dubbi, le tracce erano compatibili con quelle dei barbagianni. I ricercatori hanno poi focalizzato l'attenzione nel capire quale fosse la temperatura in quegli anni. Ciò che è balzato subito agli occhi è stata l'assenza di cambiamenti dei predatori.

Questo va a confermare che eventuali cambiamenti nella composizione dei micro-mammiferi non derivano dalle preferenze di un predatore, bensì dai cambiamenti climatici. Inoltre è stata rilevata la presenza di ossidi di manganese sulle ossa dei resti rinvenuti, che solitamente tendono a depositarsi in presenza di forte umidità.

Tutto ciò non ha fatto altro che confermare l'ipotesi iniziale del team, di un clima molto più piovoso di oggi nel lontano sud Africa. Ciò che sicuramente invece desta scalpore è come addirittura siano sufficienti i soli pasti dei barbagianni per indicare l'andamento del clima del nostro pianeta milioni di anni fa.

Ecco inoltre come i fossili proprio del continente africano, stiano riscrivendo la storia dell'umanità!