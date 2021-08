Due 'misteriosi' oggetti sono stati scoperti nella fascia degli asteroidi: ecco cosa sono

Secondo quanto riportato dal New York Times, due astronomi hanno individuato, nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove, due "misteriosi" oggetti contenenti della materia organica. All'interno di quest'ultima potrebbero essere presenti i mattoni della vita sulla Terra.

Le due rocce spaziali, rinominate 203 Pompeja e 269 Justitia si sono mostrate di color rosso acceso nelle osservazioni astronomiche; molto più rosse di qualsiasi altro oggetto conosciuto che si trova all'interno di questa zona. Per essere chiari, gli oggetti celesti senza alcun tipo di materia organica sono solitamente di colore blu, mentre quelli che contengono questa materia risultano rossi.

I due asteroidi quindi, rispettivamente grandi 110 e 55 chilometri di diametro, potrebbero offrirci dei preziosi indizi sui primi giorni del nostro Sistema Solare. "Per avere queste sostanze organiche, è necessario avere molto ghiaccio in superficie" , ha dichiarato al New York Times il coautore del nuovo studio, pubblicato sul The Astrophysical Journal Letters, Michaël Marsset. "Devono essersi formati in un ambiente molto freddo".

Se confermati, gli oggetti cosmici in questione potrebbero essere protagonisti di una delle scoperte più importanti dell'anno (se non del decennio), poiché potrebbero offrirci nuove teorie (e conferme!) sui primi tempi della formazione del Sistema Solare. "È una scoperta entusiasmante con implicazioni per le origini della vita", ha detto al giornale Karin Öberg dell'Università di Harvard, che non è stata coinvolta nel nuovo studio.